Tupy anuncia Rafael Ramacciotti como novo CEO a partir de maio

(Reuters) - A Tupy informou nesta quinta-feira que seu conselho de administração aprovou o início do processo de transição do cargo de diretor presidente, com a eleição de Rafael Lucchesi Ramacciotti à função a partir de 1º de maio.

Segundo a Tupy, o atual diretor presidente, Fernando Cestari de Rizzo, permanecerá na posição até 30 de abril, com o processo de transição sendo conduzido em conjunto pelos executivos.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)