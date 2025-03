Vice-premiê da China promete mais apoio estatal e diz que economia teve bom início de ano

As autoridades chinesas têm colocado a expansão da demanda interna no topo da agenda para este ano, enquanto tentam amortecer o impacto das ações tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas têm tido dificuldades para amenizar as preocupações dos investidores estrangeiros sobre a durabilidade da recuperação pós-pandemia em andamento.

"Nos dois primeiros meses deste ano, a economia teve um início estável, dando continuidade ao impulso de recuperação observado desde o quarto trimestre do ano passado", disse Ding no Fórum anual de Boao.

"A meta de crescimento deste ano de cerca de 5% foi determinada por meio de cálculos cuidadosos e planejamento meticuloso, e é apoiada tanto pelo potencial de crescimento quanto pelas condições favoráveis, junto das fortes medidas políticas", completou.

"Políticas macroeconômicas mais proativas e eficazes serão implementadas para expandir de forma abrangente a demanda doméstica e estabilizar o comércio e os investimentos estrangeiros", acrescentou.

Os investidores estrangeiros têm se desanimado com a China nos anos que se seguiram à pandemia da Covid-19, com as preocupações de longa data das empresas sobre geopolítica, regulações mais rígidas e um campo de atuação mais favorável para as empresas estatais pesando.

O investimento estrangeiro direto na China caiu 13,4% ao ano, ou US$13,5 bilhões, em janeiro, de acordo com os dados mais recentes do Ministério do Comércio da China.