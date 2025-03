Wall St recua após tarifas de Trump sobre automóveis

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street recuavam nesta quinta-feira, com a mais recente aposta tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fazendo com que as ações do setor automobilístico recuassem, enquanto os investidores analisam uma série de indicadores econômicos.

Em um anúncio feito na quarta-feira, Trump revelou seu plano de implementar tarifas de 25% sobre carros e caminhões leves importados a partir da próxima semana, enquanto as taxas sobre autopeças devem começar a partir de 3 de maio.

As montadoras, com amplas cadeias de suprimentos que atravessam a América do Norte, eram atingidas.