Ações de China e Hong Kong caem com cautela de investidores por riscos de tarifas dos EUA

O subíndice do setor financeiro do CSI300 caiu 0,23% e o setor de bens de consumo básicos teve queda de 0,49%. O índice do setor imobiliário recuou 0,34% e o subíndice do setor de saúde perdeu 0,43%.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 0,65%. O índice acumulou queda de 1,1% esta semana, marcando a terceira queda semanal consecutiva.

Os gigantes da tecnologia listados em Hong Kong perderam 1,5%.

Os investidores ainda estão avaliando a tarifa de 25% sobre as importações de automóveis anunciada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e seu impacto sobre as principais economias exportadoras.

Trump também planeja implementar novas tarifas recíprocas sobre vários parceiros comerciais a partir de 2 de abril.

O presidente da China, Xi Jinping, pediu em uma reunião de CEOs globais nesta sexta-feira que protejam as cadeias industriais e de suprimentos, conforme Pequim busca amenizar as preocupações das empresas estrangeiras sobre sua economia diante dos riscos tarifários.