Ações europeias registram queda semanal com preocupações sobre tarifas

Um relatório mostrou que o núcleo do índice de preços PCE, o indicador preferido do Federal Reserve para a inflação, subiu a uma taxa mensal ligeiramente mais forte de 0,4%.

"Estamos vendo uma certa aversão ao risco no mercado. Hoje, ele foi exacerbado por esses dados mais fortes do núcleo do PCE, que pesaram principalmente sobre as ações dos EUA, mas também atingiram as ações europeias", disse Daniela Hathorn, analista sênior de mercado da Capital.com.

O índice de referência da Europa recuou para mínimas de duas semanas na quinta-feira, depois que Trump anunciou tarifas de importação de 25% sobre todas as importações de veículos e autopeças de fabricação estrangeira, aumentando o nervosismo antes do prazo de 2 de abril para tarifas recíprocas sobre os parceiros comerciais dos EUA.

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 0,08%, a 8.658,85 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,96%, a 22.461,52 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,93%, a 7.916,08 pontos.