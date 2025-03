Aneel: Brasil seguirá com bandeira verde na conta de luz em abril

Bandeiras amarela e vermelha são acionadas quando as condições de geração estão mais desafiadoras e geram custos adicionais.

A carga de energia elétrica no Brasil deve registrar aumento de 1,9% em abril em relação a igual mês de 2024, a 83.207 megawatts médios (MWm), segundo projeções do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) divulgadas mais cedo nesta sexta-feira.

As primeiras previsões do ONS para o próximo mês, contudo, apontam chuvas em hidrelétricas bem abaixo da média histórica na maioria dos subsistemas do país, já no fim do período úmido.