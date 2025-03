Desemprego sobe a 6,8% no trimestre até fevereiro mas Brasil tem recorde de renda e carteira assinada

Ainda assim, igualou a marca mais baixa para trimestres encerrados em fevereiro que havia sido registrada em 2014, ficando em linha com a expectativa em pesquisa da Reuters.

No mesmo período de 2024, a taxa de desemprego estava em 7,8%.

Analistas apontam que o mercado de trabalho brasileiro deve acompanhar o enfraquecimento esperado da economia este ano e apresentar uma desaceleração gradual, ainda que permaneça em níveis baixos para seu padrão histórico.

A baixa taxa de desemprego vem ajudando a sustentar a renda e a atividade econômica, mas por outro lado dificulta o controle da inflação, destacadamente a de serviços, uma preocupação do Banco Central.

Nos três meses até fevereiro, o rendimento dos trabalhadores chegou ao recorde da série do IBGE iniciada em 2012, a R$3.378, o que representa alta de 1,3% no trimestre e de 3,6% no ano.

"A alta do rendimento no trimestre está relacionada à redução do contingente de trabalhadores informais em certos seguimentos das atividades econômicas, crescendo, portanto, a proporção de ocupações formais com maiores rendimentos”, explicou Adriana Beringuy, coordenadora da pesquisa.