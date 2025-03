BRB anuncia aquisição do Banco Master

O preço de aquisição será equivalente a 75% do patrimônio líquido consolidado do Banco Master, ajustado por eventuais "baixas de ativos ou reconhecimentos de apontamentos no balanço do Banco Master", disse o BRB.

Metade do valor será pago à vista, no fechamento da operação, e no mínimo 25% será retido pelo BRB e depositado em uma conta "escrow" para fins de garantia de obrigações de indenização dos vendedores. Caso o valor retido seja inferior a 50%, o saldo restante será quitado no segundo aniversário da data de fechamento da operação.

O acordo ainda está sujeito a aprovações precedentes, como do Banco Central e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A operação será precedida por uma reorganização societária do Banco Master, segundo o fato relevante, com a segregação de "certos ativos e passivos não estratégicos" do banco - que terá ao final da operação controle somente sobre o Banco Master Múltiplo S.A. e a Maximainvest Securitizadora S.A.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas e Paula Arend Laier, em São Paulo)