China responderá com firmeza às tarifas recíprocas dos EUA, diz mídia estatal

Durante a ligação, He expressou "preocupações solenes" da China com relação às tarifas norte-americanas existentes e propostas e pediu que Washington resolva as preocupações de ambos os lados, de acordo com a agência de notícias oficial chinesa Xinhua.

Após a reunião, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse a repórteres que estaria disposto a reduzir as tarifas sobre a China para fechar um acordo com a ByteDance, empresa chinesa controladora do TikTok, para vender o aplicativo usado por 170 milhões de norte-americanos.

Trump deve revelar suas tarifas "recíprocas" destinadas a tratar de desequilíbrios comerciais em 2 de abril, atingindo potencialmente os produtos chineses com tarifas adicionais.

Desde que assumiu o cargo em janeiro, Trump já impôs tarifas de 20% sobre todas as importações chinesas, citando o fracasso de Pequim em conter o fluxo de precursores de fentanil.

Os EUA também adicionaram dezenas de entidades chinesas à sua lista de restrições de exportação na terça-feira, aumentando ainda mais as tensões com Pequim.

A China reagiu às tarifas dos EUA visando algumas importações norte-americanas, incluindo carvão, gás natural liquefeito e produtos agrícolas, com tarifas de até 15%.