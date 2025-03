Comporte vence leilão de trens urbanos em SP

Pelo modelo adotado para o leilão, o concessionário terá de construir, com o apoio financeiro do Estado de São Paulo, oito estações, reformar outras 24 e reconstruir quatro, e também terá que expandir as linhas em um total de 25 quilômetros. A contraprestação máxima do Estado é de R$1,49 bilhão por ano.

As principais obras terão que ser entregues nos primeiros sete anos de contrato, e todas as obras até 2040.

A Linha 11-Coral será estendida até o distrito César de Souza, em Mogi das Cruzes, recebendo quatro novas estações. Além disso, a concessionária terá que reformar 14 estações e reconstruir outras 3 dessa linha. Segundo o governo estadual, o projeto vai reduzir problema de falta de transporte na zona leste da capital paulista e região.

Para chegar até o distrito, o vencedor do leilão terá que colocar na linha 11 mais 4 quilômetros de via permanente na área de domínio que hoje é operada pela MRS Logística para transporte de cargas.

Já a Linha 12-Safira chegará a Suzano e será conectada à 11, segundo o contrato. O grupo vencedor também terá que construir duas novas estações: Gabriela Mistral, que faz integração com as linhas 2-Verde e 13-Jade; e Cangaíba, que também se integra com a linha 13. Ao todo, serão 2,7 quilômetros de extensão adicionais.

Na Linha 13-Jade, haverá ampliação da via férrea até Gabriela Mistral e Bonsucesso, em Guarulhos (SP). Além disso, as atuais três estações serão reformadas e a linha receberá mais quatro estações, totalizando 10,7 quilômetros de expansão ao norte de Guarulhos.