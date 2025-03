Consumidores dos EUA enfrentarão preços mais altos e menos opções com tarifas de Trump sobre automóveis

Ele diz que as taxas acabarão por impulsionar a produção nos EUA, mas analistas dizem que o efeito imediato será sobre as escolhas das montadoras que atingirão o bolso dos consumidores.

"A maioria dos fabricantes de automóveis não pode digerir 25%", disse Andy Palmer, ex-presidente-executivo da Aston Martin. "Isso significa que as montadoras repassarão o máximo que puderem do custo das tarifas", inclusive removendo recursos para reduzir seus custos e aumentando os preços.

As montadoras podem distribuir esse custo entre os modelos produzidos nos EUA e os importados, reduzir os recursos e, em alguns casos, parar de vender modelos acessíveis destinados a novos compradores, já que muitos deles são importados e menos atraentes se tiverem um preço mais alto.

As mudanças podem fazer com que mais norte-americanos fiquem fora do mercado.

A S&P Global Mobility estimou na quinta-feira que as tarifas farão com que as vendas anuais de veículos nos EUA caiam de 16 milhões em 2024 para uma faixa de 14,5 milhões a 15 milhões nos próximos anos.

A Cox Automotive estima que as tarifas acrescentarão US$3.000 ao custo de um veículo fabricado nos EUA e US$6.000 aos veículos fabricados no Canadá ou no México sem isenções.