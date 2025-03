Daly, do Fed, vê como "razoável" dois cortes de juros este ano conforme empresas se ajustam a tarifas

(Reuters) - A Presidente do Federal Reserve de São Francisco, Mary Daly, ainda vê dois cortes nas taxas de juros este ano como uma projeção "razoável", mas com o mercado de trabalho sólido, a economia ainda em crescimento e a inflação em queda, os formuladores de política monetária podem esperar para reduzir as taxas até que avaliem como as empresas se ajustarão aos custos tarifários.

Falando por telefone de Fairbanks, Alasca, na quinta-feira Daly disse que empresas locais e líderes comunitários esperam que as tarifas aumentem seus custos e estão traçando estratégias para encontrar soluções alternativas, mas também esperam que algumas taxas sejam flexibilizadas com o tempo ou que permitam algumas exceções.

Enquanto isso, a inflação diminuiu em relação ao seu pico, e os cortes nas taxas de juros do Fed no ano passado significam que os projetos que as empresas haviam suspendido agora estão "em andamento" e estão sendo levados adiante, disse ela.