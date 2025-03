Dívida pública federal sobe 3,30% em fevereiro, para R$7,492 tri, diz Tesouro

BRASÍLIA (Reuters) - A dívida pública federal subiu 3,30% em fevereiro ante janeiro, para R$7,492 trilhões, informou o Tesouro Nacional nesta sexta-feira.

No período, a dívida pública mobiliária federal interna (DPMFi) somou R$7,178 trilhões, com alta de 3,26%, enquanto a dívida pública federal externa (DPFe) atingiu 314 bilhões de reais, com elevação de 4,15%.

Contribuíram para a elevação da dívida pública no mês passado uma emissão líquida de R$165,7 bilhões, e uma incorporação de juros no valor de R$73,7 bilhões.