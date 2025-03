Dólar fecha estável ante real, mas acumula alta na semana antes de tarifas de Trump

Com a divisa norte-americana em patamares mais altos, exportadores aproveitaram para vender dólares, o que reduziu as cotações durante a tarde. Às 15h06, o dólar à vista marcou a mínima de R$5,7470 (-0,19%).

Profissionais ouvidos pela Reuters chamaram a atenção, no entanto, para o fato de as oscilações do dólar nesta sexta-feira terem ocorrido em margens estreitas, com investidores posicionados antes de uma semana que promete ser tensa.

Na próxima segunda-feira -- último dia do mês e do trimestre -- ocorre a disputa pela formação da Ptax. Calculada pelo Banco Central com base nas cotações do mercado à vista, a Ptax serve de referência para a liquidação de contratos futuros. No fim de cada mês, agentes financeiros tentam direcioná-la a níveis mais convenientes às suas posições, sejam elas compradas (no sentido de alta das cotações) ou vendidas em dólar (no sentido de baixa).

Já a próxima quarta-feira é o dia indicado por Trump para o início da cobrança de tarifas sobre vários países. Às 17h37, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,27%, a 103,960. Em relação às moedas de exportadores de commodities e emergentes, porém, o dólar se mantinha em alta.