Dólar oscila pouco com dados e iminência de tarifas dos EUA em foco

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,28%, a R$5,761 na venda.

Os planos tarifários de Trump têm sido o principal assunto da semana, uma vez que ele forneceu novos detalhes sobre sua promessa de anunciar tarifas recíprocas -- taxas para responder barreiras impostas sobre produtos norte-americanos -- em 2 de abril.

Trump havia dito na segunda-feira que poderia conceder descontos a alguns países quando apresentar as novas taxas na próxima quarta-feira, o que chegou a impulsionar o apetite pelo risco nos mercados de câmbio no início da semana.

No entanto, um novo anúncio na quarta, quando o presidente dos EUA apresentou seu plano de implementar tarifas de 25% sobre importações de automóveis, provocou mais temores de uma guerra comercial global, com ativos de países emergentes, como o Brasil, sofrendo os maiores reveses.

Na semana, o dólar à vista acumula alta até o momento de 0,96% ante o real.

"Caso as medidas (em 2 de abril) sejam direcionadas apenas aos países com os quais os EUA têm grandes déficits comerciais ou que tem participação relevante no comércio norte-americano, o Brasil provavelmente não será impactado inicialmente", disseram analistas do BTG Pactual em relatório.