Eletrobras reformula conselhos em abril, com três indicados da União, além de Mantega

Rondeau e Huber, por sua vez, já foram ministros de Minas e Energia em governos do PT.

Segundo o documento da Eletrobras, Tolmasquim se comprometeu a deixar sua posição de diretor de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras caso seja eleito conselheiro na Eletrobras, já que as empresas seriam concorrentes.

Compromissos semelhantes foram assumidos por Rondeau e Hubner, hoje ligados à ENBPar, estatal que foi criada após a privatização da Eletrobras para ficar encarregada dos negócios nucleares e de Itaipu Binacional. Eles também deixarão os cargos de conselheiros da ENBPar e de presidente, no caso de Rondeau, se eleitos para o colegiado da Eletrobras.

As indicações da União foram possíveis a partir do acordo fechado com a Eletrobras para encerrar a disputa no Supremo Tribunal Federal (STF) relacionada ao limite de voto na empresa. Os termos dessa negociação serão submetidos à deliberação de acionistas em assembleia extraordinária que será realizada também em 29 de abril, antes da assembleia ordinária.

NOVA CARA DO CONSELHO

A eleição de conselho em abril marca a primeira grande reformulação do colegiado da Eletrobras desde a privatização, concluída em 2022 e cujo "turnaround" está chegando ao fim.