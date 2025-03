Eletronuclear avalia que saída da Eletrobras não inviabilizaria Angra 3, diz CEO

A Eletrobras deve se desfazer da fatia na Eletronuclear por meio da atração de um novo sócio, em operação que conta com o apoio do governo federal, após acordo no Supremo Tribunal Federal que envolveu negociações sobre poder de voto do Estado na ex-estatal.

"A União pode assumir integralmente (a parte da Eletrobras), pode ser vendido para um terceiro que for comprar, que não deve ser uma empresa neófita, deve ser uma empresa de porte", disse o executivo da Eletronuclear à Reuters.

Lycurgo evitou fazer maiores comentários sobre o processo em andamento conduzido pela Eletrobras.

Como parte desse processo de saída da Eletrobras da Eletronuclear, a elétrica anunciou nesta sexta-feira que assinou com a ENBPar para a rescisão do acordo de investimento em Angra 3.

Segundo o executivo, há alternativas, quando a Eletrobras deixar definitivamente a Eletronuclear, para a empresa estatal nuclear seguir fortalecida e para manter o projeto bilionário de Angra 3, seu empreendimento mais desafiador.

Por outro lado, mesmo pelo acordo que foi rescindido, a estatal nuclear já ficaria com a maior parte do financiamento de Angra 3, lembrou o CEO.