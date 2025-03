EXCLUSIVO-EUA suspendem contribuições financeiras para OMC, dizem fontes

A OMC já foi prejudicada por uma ação dos EUA em 2019, durante o primeiro mandato de Trump, para bloquear novas nomeações de juízes para seu principal tribunal de apelações, o que deixou seu principal sistema de solução de controvérsias apenas parcialmente funcional.

Washington acusou o Órgão de Apelação da OMC de excesso de poder judicial em disputas comerciais.

O órgão comercial tinha um orçamento anual de 205 milhões de francos suíços (US$232,06 milhões) em 2024. Os EUA deveriam contribuir com cerca de 11% desse valor com base em um sistema de taxas que é proporcional à sua participação no comércio global, de acordo com documentos públicos da OMC.

Um delegado dos EUA disse em uma reunião de orçamento da OMC em 4 de março que seus pagamentos para os orçamentos de 2024 e 2025 estavam suspensos enquanto se aguardava uma revisão das contribuições para organizações internacionais e que informaria a OMC sobre o resultado em uma data não especificada, disseram duas fontes com conhecimento direto da reunião.

Uma terceira fonte confirmou o relato e disse que a OMC está elaborando um "Plano B" no caso de uma pausa prolongada no financiamento, sem entrar em detalhes.

As três fontes pediram confidencialidade porque a reunião orçamentária foi privada e a pausa no financiamento dos EUA não foi anunciada formalmente.