FMI confirma negociações de programa de US$20 bilhões com Argentina

"Qualquer pacote acordado e seu escalonamento estão sujeitos à aprovação do Conselho Executivo do FMI", disse o fundo por meio de porta-voz.

Um Programa de Financiamento Ampliado é um tipo de programa do FMI projetado para países "que estejam enfrentando sérios desequilíbrios de pagamento devido a impedimentos estruturais ou crescimento lento", de acordo com o fundo. Ele também pode ajudar a apoiar as políticas necessárias para corrigir desequilíbrios estruturais durante um período prolongado.

Esse empréstimo foi solicitado com duração de quatro anos e o governo disse que teve como meta um período de pagamento de dez anos.

O programa está sujeito a revisões periódicas e o desembolso de dinheiro geralmente é feito em parcelas e está vinculado ao cumprimento das metas estabelecidas.