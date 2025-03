Gastos fracos, preços rígidos e alta de expectativas de inflação são combinação ruim para Fed

Por Howard Schneider

WASHINGTON (Reuters) - A trajetória do Federal Reserve para um pouso suave, aparentemente já definido, e que já foi perturbado pela chegada do governo Trump, pode estar se tornando ainda mais complicada conforme evidências de cautela do consumidor norte-americano em relação aos gastos começam a se alinhar com novos riscos inflacionários e outro salto nas expectativas de inflação.

Os dados de gastos do consumidor e de inflação de fevereiro acentuaram essa questão, com gastos próximos de zero, quando ajustados pela inflação, e um indicador importante da alta dos preços aumentando.