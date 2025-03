Governo não pretende mudar arcabouço fiscal e não buscará medidas eleitorais exóticas, diz Haddad

DÓLAR E CENÁRIO EXTERNO

No evento, Haddad também avaliou que o cenário externo está passando por uma trajetória que "não está clara", em meio à incerteza sobre as políticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas apontou que o Brasil tem capacidade de se beneficiar da situação.

"Agora está mais complicado o mundo? Está, mas de repente no ano que vem não está tanto... O Brasil é um mundo de oportunidades. Não estamos em uma situação como outros países que não tem o que oferecer. O apetite de investimento é grande aqui", disse o ministro.

Em outro ponto benéfico para o país, ele disse não conseguir enxergar um cenário em que a economia norte-americana atinja o equilíbrio sem uma desvalorização do dólar, o que poderia, em particular, facilitar o trabalho do Banco Central em sua busca da convergência da inflação à meta.

"A desvalorização (do dólar) pode ser gradual ou um deslizamento... mesmo que os juros americanos não caiam tanto quanto o previsto. Se isso for verdade, vai avaliar para o Banco Central", apontou.

Após uma disparada no fim do ano passado devido aos receios do mercado com o cenário fiscal, o dólar acumula uma perda de 6,74% ante o real em 2025, na esteira de um alívio no exterior em relação aos planos tarifários de Trump, mesmo que ainda haja grandes incertezas sobre como as medidas comerciais vão se desenrolar.