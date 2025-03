Ibovespa fecha em queda com realização de lucros endossada por commodities e NY

- ITAÚ UNIBANCO PN fechou em queda de 1,37%, em semana de ajustes após três altas semanais seguidas. No setor, BRADESCO PN recuou 1,38% e SANTANDER BRASIL UNIT perdeu 1,06%, enquanto BANCO DO BRASIL ON cedeu 0,17% e BTG PACTUAL UNIT registrou decréscimo de 0,06%.

- VALE ON recuou 1,01%, também pressionando o Ibovespa, tendo como pano de fundo a declínio dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com queda de 0,19%, a 785,5 iuanes (US$108,13).

- PETROBRAS PN caiu 0,64%, contaminada pela fraqueza dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent, usado como referência pela estatal, fechou em baixa de 0,54%, a US$73,63. PETROBRAS ON cedeu 0,99%.

- VAMOS ON desabou 9,32%, em meio a movimentos de realização de lucros, após forte valorização desde o começo do mês, com a alta acumulada em março até a véspera superando 35%. No mesmo contexto, MAGAZINE LUIZA ON perdeu 2,85%, após somar até a quinta-feira uma valorização de 50% no mês.

- ELETROBRAS ON recuou 1,49%, após a companhia, privatizada em 2022, confirmar nesta sexta-feira ter recebido as indicações do governo de Silas Rondeau, Maurício Tolmasquim e Nelson Hubner para o conselho de administração e de Guido Mantega para o conselho fiscal.

- COGNA ON fechou em alta de 3,92%, ampliando a valorização em março para cerca de 39,5% e no ano para ao redor de 94,5%. Na próxima semana, o grupo de educação realiza evento com analistas e investidores. No setor, YDUQS ON encerrou o dia com elevação de 0,16%.