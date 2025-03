Ibovespa recua com realização de lucros após renovar máxima em cerca de seis meses

Até a véspera, o Ibovespa acumulava em março uma valorização de mais de 8%, enquanto no ano avançava quase 11%, em movimento apoiado pelo fluxo de capital externo, na esteira de um movimento global de rotação de recursos, que tem favorecido mercados emergentes, como é o caso do Brasil.

Na visão de analistas do Itaú BBA, o Ibovespa segue em tendência de alta e mostra sinais de que quer subir. "Superando a máxima deixada em 133.900 pontos, o mercado ganhará uma nova janela de alta em busca da máxima histórica em 137.469 pontos", afirmaram no relatório Diário do Grafista.

Do lado da baixa, de acordo com os analistas, o índice encontra suporte inicial em 130.600 pontos.

DESTAQUES

- ELETROBRAS ON recuava 1,44% e ELETROBRAS PNB caía 1,5%, após o companhia, privatizada em 2022, confirmar nesta sexta-feira ter recebido as indicações do governo de Silas Rondeau, Maurício Tolmasquim e Nelson Hubner para o conselho de administração e de Guido Mantega para o conselho fiscal da elétrica.

- VAMOS ON caía 4,27%, reflexo de realização de lucros, após forte valorização desde o começo do mês, com a alta acumulada em março até a véspera superando 35%. No mesmo contexto, MAGAZINE LUIZA ON perdia 1,93%, após somar até a quinta-feira uma valorização de 50% no mês.