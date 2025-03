IGP-M tem queda de 0,34% em março com recuo de minério de ferro, diz FGV

A queda foi bem mais intensa do que a expectativa em pesquisa da Reuters de recuo de 0,17% e, com o resultado do mês, o índice passou a acumular em 12 meses alta de 8,58%.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que responde por 60% do índice geral e apura a variação dos preços no atacado, teve queda de 0,73% em março, depois de ter subido 1,17% no mês anterior.

"No IPA, a principal contribuição para a queda do IGP-M veio do minério de ferro, que registrou recuo nos preços diante de um cenário de preocupações com a guerra comercial", explicou Matheus Dias, economista do FGV IBRE.

No mês, os custos do minério de ferro recuaram 3,64%, após avanço de 0,32% em fevereiro.

Já o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que tem peso de 30% no índice geral, desacelerou a alta a 0,80% em março, de 0,91% no mês anterior.

"A desaceleração no IPC foi influenciada, principalmente, pela dissipação do impacto dos reajustes das mensalidades escolares, mas também pela forte queda (de 13,71%) nos preços das passagens aéreas", disse Dias