Nagel, do BCE, se diz animado com dados de inflação, mas adverte contra "excesso de otimismo"

BERLIM (Reuters) - O membro do Banco Central Europeu Joachim Nagel disse nesta sexta-feira que está animado com os dados recentes sobre a inflação em várias economias da zona do euro, mas alertou contra o excesso de otimismo, à medida que o BCE continua trabalhando para reduzir ainda mais a inflação para sua meta de 2%.

"A última milha é certamente também o trecho da estrada em que a prudência é importante", disse Nagel, que também é presidente do banco central da Alemanha, em um evento em Frankfurt.

"Muitas vezes, há uma tendência, quando você tem a meta diante de si e ela está ao seu alcance, de um tipo de excesso de otimismo", disse ele. "Eu gostaria de alertar contra isso."