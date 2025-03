Nippon e U.S. Steel oferecem investimento maior a governo Trump para concluírem fusão, diz Semafor

(Reuters) - A Nippon Steel e a U.S. Steel estão em negociações ativas sob um acordo para conseguirem aprovação do governo dos Estados Unidos para uma fusão de US$14 bilhões. As empresas pretendem oferecer bilhões de dólares a mais em investimentos da siderúrgica japonesa nas instalações do Rust Belt, publicou a Semafor.

Em reuniões recentes com autoridades da Casa Branca, a Nippon ofereceu aumentar os US$2,7 bilhões que havia oferecido anteriormente para modernizar as usinas da U.S. Steel para até US$7 bilhões, afirmou a Semafor, citando fontes familiarizadas com o assunto.

A Nippon Steel se recusou a comentar ao ser procurada pela Reuters, enquanto a U.S. Steel não respondeu aos contatos.