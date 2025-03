Petróleo cai com temores de recessão, mas registra terceiro ganho semanal

O presidente dos EUA, Donald Trump, planeja anunciar tarifas recíprocas visando uma ampla gama de importações, a partir de 2 de abril.

A guerra comercial deixou os investidores preocupados com uma possível recessão, disseram os analistas do JPMorgan aos clientes.

"As preocupações com uma guerra comercial, juntamente com a elevada incerteza política dos EUA, estão pesando muito sobre o sentimento", disseram eles.

Embora o risco de recessão tenha sido elevado, os indicadores de alta frequência da demanda de petróleo têm se mantido relativamente bem por enquanto, observou o JPMorgan.

Dados do meio da semana da Administração de Informações sobre Energia mostraram que os estoques de petróleo dos EUA caíram em 3,3 milhões de barris, para 433,6 milhões de barris na semana passada, em comparação com as expectativas dos analistas em uma pesquisa da Reuters, que previam uma queda de 956.000 barris.

Em uma base semanal, os futuros do Brent ganharam 1,9%, enquanto o WTI subiu 1,6%. Desde que atingiu as mínimas de vários meses no início de março, o Brent subiu mais de 7%, e o WTI se recuperou mais de 6%.