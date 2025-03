Prejuízo do Gol no 4º tri se aprofunda a R$5,1 bi

SÃO PAULO (Reuters) - A companhia aérea Gol anunciou nesta sexta-feira que teve prejuízo líquido de R$5,1 bilhões no quarto trimestre, ampliando em cerca de quatro vezes e meia o resultado negativo de um ano antes.

A empresa, que está em recuperação judicial nos Estados Unidos, apurou um desempenho operacional medido pelo Ebitda negativo em R$443 milhões, revertendo resultado positivo de 1,6 bilhões apurado no quarto trimestre de 2023. A margem, que era positiva em 32% no final de 2023, terminou 2024 negativa em 8%.

A piora nos números veio em parte com o peso da valorização do dólar contra o real no final do ano passado, que fez a linha de despesas financeiras crescer de R$2,05 bilhões no quarto trimestre de 2023 para R$5,54 bilhões nos três meses encerrados em dezembro passado.