Produção global da Toyota sobe pelo 2º mês em fevereiro com vendas sólidas no Japão

TÓQUIO (Reuters) - A Toyota Motor disse nesta sexta-feira que sua produção global aumentou pelo segundo mês consecutivo em fevereiro, impulsionada pela maior fabricação e pelas vendas mais fortes no Japão, após se recuperar de um escândalo doméstico de certificação do ano passado.

A produção global da maior montadora do mundo aumentou 6% em fevereiro, para 779.790 veículos, na comparação anual, com a produção no Japão aumentando 16% e a de outros países crescendo menos de 1%.

Na América do Norte a produção da Toyota caiu 1%, enquanto as remessas de carros do Japão para seu maior mercado, os Estados Unidos, também cederam 1%.