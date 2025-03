Secretária de comércio exterior do Brasil alerta para risco de comércio global ser usado como "arma"

Por Marc Jones

LONDRES (Reuters) - A secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil alertou nesta quinta-feira, após o anúncio das tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre automóveis que o comércio global corre o risco de ser "transformado em arma" e que as tensões da Organização Mundial do Comércio provavelmente piorarão antes de melhorar.

"Não precisávamos acordar com o que foi anunciado ontem à noite", disse Tatiana Prazeres sobre a decisão de Trump de impor uma tarifa de 25% sobre carros, caminhões e peças importados pelos Estados Unidos.