Taxas dos DIs sobem em dia de dados fortes do mercado de trabalho no Brasil

Operador de um grande banco de investimentos pontuou que até antes do Caged já “estava no preço” a geração de mais de 400 mil postos. Quando saíram os números, parte do mercado “colocou no bolso”.

A taxa do DI para janeiro de 2027, por exemplo, estava em 15,10% (+20 pontos-base ante o ajuste da véspera) às 14h30 -- exatamente quando os números saíram --, mas às 15h06 já havia caído à mínima de 14,96% (+6 pontos-base do ajuste).

Depois disso, as taxas futuras ainda recuperaram um pouco da força, em meio à avaliação de que o mercado de trabalho de fato sugere a necessidade de uma Selic mais elevada, por mais tempo, para controlar a inflação. Atualmente a Selic está em 14,25% ao ano.

Pela manhã, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) também havia apresentado dados fortes. A taxa de desemprego no país subiu a 6,8% no trimestre encerrando em fevereiro, ante 6,1% no trimestre imediatamente anterior, mas o número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado bateu o recorde de 39,560 milhões.

O rendimento médio dos trabalhadores também bateu o recorde da série iniciada em 2012, a R$3.378, o que representa alta de 1,3% no trimestre.

“Por um lado, o BC já estava querendo olhar para a desaceleração (da economia), para parar a alta de juros, mas de outro lado tem o governo impedindo a economia de desacelerar”, comentou Spiess, pontuando que o governo Lula tem atuado para manter o crescimento da economia.