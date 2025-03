Trump diz que está disposto a fazer acordos sobre tarifas

A BORDO DO FORÇA AÉREA UM (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que está aberto a fazer acordos com países sobre tarifas, mas que esses acordos teriam de ser negociados depois que as tarifas recíprocas forem anunciadas em 2 de abril.

Falando a repórteres a bordo do Força Aérea Um, Trump também disse que em breve anunciaria tarifas voltadas para o setor farmacêutico.

(Reportagem de Andrea Shalal)