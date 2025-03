Vice-presidente do BCE vê "boas notícias" sobre inflação em meio a temores comerciais

(.)

FRANKFURT (Reuters) - As perspectivas econômicas para a zona do euro são complicadas pelos temores de uma guerra comercial com os Estados Unidos, mas pelo menos a inflação está se aproximando da meta de 2% do Banco Central Europeu, disse o vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, nesta sexta-feira.

"Temos boas notícias sobre a inflação", disse de Guindos em um evento na Espanha por meio de um link de vídeo.