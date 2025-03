Wall St recua após dados aumentarem preocupações com inflação

As ações têm sofrido quedas acentuadas no último mês, fomentadas por apreensões de que as políticas de Trump possam levar a economia a uma era de inflação elevada e crescimento lento, potencialmente lançando uma sombra sobre a trajetória da política monetária do Federal Reserve.

"Esses dados dão ainda mais credibilidade à mudança marginal que estamos vendo em direção a um ambiente mais 'estagflacionário'", disse Jordan Rizzuto, diretor de investimentos da GammaRoad Capital Partners.

"Se a inflação estiver aumentando ou esquentando em um período antes de vermos o impacto das tarifas, isso é bastante preocupante."

Os mercados continuam prevendo que o banco central dos Estados Unidos reduzirá os custos de empréstimos em 25 pontos-base pela primeira vez neste ano em julho, de acordo com dados coletados pela LSEG.

O compromisso inabalável de Trump com uma tarifa de 25% sobre as importações de automóveis, programada para começar na próxima semana, repercutia nos mercados globais, atraindo críticas de líderes do setor em todo o mundo.

As ações do setor automotivo absorviam o impacto das perdas da sessão anterior. A General Motors recuava 0,7%, enquanto a Ford caía 0,8%.