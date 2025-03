China vai reorganizar montadoras estatais, segundo imprensa estatal

Por Ryan Woo

PEQUIM (Reuters) - A China vai realizar uma reorganização "estratégica" das montadoras de propriedade do governo central e as incentivará a melhorar sua competitividade e participação no mercado, disse neste sábado uma autoridade de alto escalão do órgão regulador de ativos estatais.

A China também vai promover a integração das montadoras na "rede de inovação global" e seu desenvolvimento no exterior, disse o vice-presidente da Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais, Gou Ping, de acordo com a emissora estatal CCTV.