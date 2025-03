EUA alertam empresas francesas sobre proibição de Trump a iniciativas de diversidade

Por Mathieu Rosemain e John Irish

PARIS (Reuters) - O governo do presidente norte-americano, Donald Trump, tem determinado que algumas empresas francesas com contratos com o governo dos Estados Unidos cumpram o decreto norte-americano que proíbe programas de diversidade, equidade e inclusão, ressaltando o alcance extraterritorial das políticas dos EUA e seu possível impacto sobre as práticas corporativas europeias.

As empresas foram instruídas a confirmar sua conformidade em um questionário intitulado "Certificação relativa à conformidade com a lei federal antidiscriminação aplicável". A Reuters obteve acesso a uma cópia do questionário.