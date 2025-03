Ação do BRB dispara e dobra de valor após aquisição do Banco Master

SÃO PAULO (Reuters) - As ações do Banco de Brasília (BRB) disparavam quase 100% nesta segunda-feira, depois que a instituição anunciou na sexta-feira, após o fechamento do pregão, a compra do Banco Master.

Por volta das 11h25 (horário de Brasília), as ações do BRB praticamente dobravam de valor, para R$14,98 cada, após terem iniciado a sessão valendo R$7,53.

A aquisição foi aprovada na sexta-feira pelo conselho de administração do BRB, conforme informado pelo banco em fato relevante, mas a operação ainda está sujeita a aprovações precedentes, incluindo do Banco Central e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).