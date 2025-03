Ações europeias caem e registram perdas mensais recordes por temores de tarifas de Trump

Investidores estão se preparando para as tarifas recíprocas a serem anunciadas pelos EUA em 2 de abril.

"Por mais que investidores esperem, é improvável que isso acabe com a incerteza tarifária", disse Jason Draho, chefe de alocação de ativos nas Américas do UBS Global Wealth Management.

"É provável que a incerteza e a volatilidade do mercado permaneçam altas no curto prazo, conforme investidores recalibram suas perspectivas após esses eventos", disse Draho, referindo-se ao dia 2 de abril e à divulgação dos dados de emprego dos EUA nesta semana.

O cenário de tarifas agressivas levou o Goldman Sachs a reduzir sua previsão para o PIB dos EUA e da zona do euro e a acrescentar um corte adicional de 0,25 ponto percentual em suas previsões para o Federal Reserve e o Banco Central Europeu (BCE) nesta segunda-feira.

Dados de inflação da zona do euro serão divulgados na terça-feira. Operadores esperam que os juros sejam reduzidos em cerca de 58 pontos-base até o final de 2025, de acordo com dados compilados pela LSEG.

O aumento da volatilidade impulsionada pelas tarifas pesou sobre as ações do bloco em março. O STOXX 600 perdeu 2,7% neste mês, sua maior baixa mensal desde outubro. No entanto, o índice encerra o primeiro trimestre do ano com alta de 5,2%, seu melhor trimestre em um ano e superando amplamente o desempenho do índice S&P 500, ajudado pelo impulso fiscal da Alemanha e pelas perspectivas de desaceleração do crescimento dos EUA devido ao impacto das tarifas.