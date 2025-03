Acordo com União Europeia oferece pouca vantagem ao Mercosul, diz Haddad

“Se você perguntar para qualquer diplomata brasileiro se ali tem uma vantagem econômica explícita que vai efetivamente representar um salto para a neoindustrialização do Cone Sul, você não vai encontrar nenhuma cláusula que garanta isso."

O ministro argumentou que o acordo deveria ser considerado politicamente, não apenas economicamente. Ele sugeriu uma visão mais ampla sobre as negociações do que uma análise “defensiva”, com o Brasil imaginando que seria prejudicado por meio de uma desindustrialização, enquanto europeus temeriam pelos produtores agrícolas.

“A Europa deveria ter um olhar político sobre esse acordo também, e não apenas ficar discutindo item por item, onde você vai ganhar, onde você vai perder. Se você vai perder no açúcar, você tem que ganhar no carro, e você tem que ganhar... Nós não vamos chegar a uma conta que vai ser 100% benéfica para um dos lados”, disse.

Em dezembro de 2024, Mercosul e União Europeia fecharam o acordo de livre comércio negociado há 25 anos, mas há um longo processo para transformá-lo em realidade.

O texto precisa ser legalizado, traduzido e depois aprovado pelos países membros, e pode até ser bloqueado, sendo a França o oponente mais feroz.

(Por Bernardo Caram)