Ameaça de Trump de taxar petróleo russo não assusta comerciantes, que suspeitam de blefe

Em fevereiro, o secretário de petróleo da Índia disse que as refinarias do país comprariam petróleo russo fornecido por empresas e navios não sancionados pelos EUA, reduzindo efetivamente o número de cargas e navios disponíveis.

Enquanto isso, as empresas petrolíferas estatais chinesas se afastaram do petróleo russo, com a Sinopec e a Zhenhua Oil interrompendo as compras, enquanto outras duas reduziram os volumes diante das novas sanções dos EUA, informou a Reuters.

Os principais importadores de petróleo russo da China são refinarias independentes com vínculos limitados com o sistema financeiro dos EUA, o que os torna mais resistentes à pressão e às sanções de Washington.

"Há um elemento de fadiga com os anúncios do governo dos EUA sobre tarifas e sanções", disse Warren Patterson, chefe de estratégia de commodities do ING.

"Portanto, suspeito que até que tenhamos algo mais concreto, o mercado não vai reagir exageradamente a isso", disse ele.

Na Índia, um funcionário de uma refinaria disse que a ameaça acrescentou incerteza aos planos de compra das refinarias indianas e estava criando dificuldades para os compradores de petróleo.