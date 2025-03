Dólar cai quase 1% ante o real em meio à disputa por taxa de fim de trimestre

Às 17h03, na B3, o dólar para maio -- que nesta sessão passou a ser o mais líquido no Brasil -- cedia 0,94%, aos R$5,7355.

No início do dia o dólar chegou a oscilar em alta ante o real, acompanhando o avanço da moeda norte-americana ante outras divisas no exterior. Por trás do movimento estavam os receios em torno da guerra de tarifas entre os países.

No domingo, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que as tarifas recíprocas que ele deve anunciar esta semana incluirão todos os países -- e não apenas um grupo menor de 10 a 15 países. Trump prometeu revelar um enorme plano tarifário na quarta-feira, que ele apelidou de "Dia da Libertação".

Além do exterior, as cotações eram influenciadas pela disputa pela formação da Ptax no Brasil.

Calculada pelo Banco Central com base nas cotações do mercado à vista, a taxa Ptax serve de referência para a liquidação de contratos futuros. No fim de cada mês, agentes financeiros tentam direcioná-la a níveis mais convenientes às suas posições, sejam elas compradas (no sentido de alta das cotações) ou vendidas em dólar (no sentido de baixa).

No encerramento de trimestres a disputa é ainda mais acirrada, já que a Ptax serve de referência para balanços de empresas com operações internacionais.