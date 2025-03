Dólar tem leve alta enquanto mercados aguardam tarifas de Trump

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,29%, a R$5,776 na venda.

Assim como tem sido na maior parte deste ano, os mercados globais estão atentos aos planos tarifários dos EUA, à medida que se aproxima a data de 2 de abril, quando Trump vem prometendo anunciar uma série de tarifas recíprocas sobre parceiros comerciais.

O presidente norte-americano, que havia dito ainda durante sua vitoriosa campanha à Casa Branca que desejava equilibrar o enorme déficit comercial dos EUA, busca responder às taxas e outras barreiras implementadas por parceiros sobre os produtos norte-americanos.

Em sua mais recente declaração sobre o tema, Trump disse no domingo que as tarifas a serem anunciadas na quarta-feira atingirão todos os países, não apenas um grupo pequeno de parceiros, afastando expectativas criadas na semana passada de que as taxas de importação poderiam ser mais direcionadas.

Uma vez que os agentes financeiros temem que as medidas do governo dos EUA possam levar a uma guerra comercial global que gere inflação mais alta e desaceleração econômica, os mercados demonstravam maior cautela nesta sessão, à espera do anúncio de Trump.

O índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,09%, a 104,100.