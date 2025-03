FAA fecha uma das investigações sobre Starship, da SpaceX, e foguete permanece no solo

Por Joey Roulette

WASHINGTON (Reuters) - A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) informou nesta segunda-feira que encerrou uma análise sobre o voo de teste do Starship da SpaceX em janeiro que explodiu, enquanto outra investigação sobre uma explosão do foguete em março continua em aberto.

Os dois últimos voos de teste do Starship da SpaceX, um sistema de foguete de 122 metros de altura que está no centro da meta de Elon Musk de colonizar Marte, terminaram em explosões durante fases semelhantes do voo, representando um novo revés ao principal programa de desenvolvimento da SpaceX, em um momento em que o bilionário da tecnologia pressiona por um progresso mais rápido.