FMI diz que pedido da Argentina por desembolso de 40% do novo empréstimo é "razoável"

Georgieva disse esperar que as negociações com a Argentina sejam concluídas antes das próximas reuniões do FMI e do Banco Mundial em Washington, de 21 a 26 de abril. Os mercados estão observando atentamente as negociações, disse ela.

O ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, falou publicamente sobre o pedido por um grande desembolso inicial do programa do FMI no domingo.

Caputo disse que o país eliminou o déficit fiscal e cortou os gastos públicos, e que o governo está trabalhando para aumentar as reservas do banco central e começar a eliminar as restrições cambiais que são um obstáculo a negócios e investimentos.

Georgieva disse que as negociações em nível de equipe ainda estão em andamento, mas expressou confiança de que um acordo pode ser alcançado para um programa de quatro anos que se seguirá ao acordo de empréstimo anterior de US$44 bilhões assinado em 2018.

Uma vez que seja alcançado esse acordo técnico, ele ainda precisa ser aprovado pela diretoria executiva do FMI.