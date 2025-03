Georgieva diz que secretário do Tesouro dos EUA entende necessidade do papel do FMI

WASHINGTON (Reuters) - A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, disse nesta segunda-feira que teve uma reunião inicial "muito construtiva" com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, e afirmou que ele entende a necessidade do FMI como credor global de última instância.

"O secretário Bessent entende muito bem por que é do interesse da economia dos EUA que o fundo exista. Somos a única instituição que tem a capacidade de resgatar países quando eles estão com problemas", disse ela em entrevista à Reuters.

Georgieva também disse que os EUA, o maior acionista do FMI, ganharam cerca de US$3,2 bilhões com seus recursos do fundo nos últimos dois anos, com as participações funcionando "como uma conta poupança".