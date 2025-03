Goldman prevê mais cortes nos juros por Fed e BCE conforme tarifas afetam perspectivas de crescimento

"Estimamos que nossas novas premissas tarifárias reduzirão o PIB real da zona do euro em mais 0,25% em comparação com nosso cenário anterior, para um impacto total no nível do PIB de 0,7% em comparação com um cenário hipotético sem tarifas até o final de 2026", disse o Goldman em uma nota separada no domingo.

Entretanto, em um cenário mais "negativo" de tarifas, o Goldman vê um impacto total de 1,2% na economia, o que pode levar a zona do euro a uma recessão técnica em 2025, em comparação com um cenário sem tarifas.

O Goldman disse que agora espera que o BCE faça um corte adicional nos juros em julho, além dos cortes já previstos em abril e junho.

(Reportagem de Joel Jose e Siddarth S em Bengaluru)