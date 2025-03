Governo Trump estuda decreto para acelerar mineração em águas profundas, dizem fontes

Qualquer país pode permitir a mineração em águas profundas em suas próprias águas territoriais, a cerca de 200 milhas náuticas da costa. Os governos mais interessados em desenvolver indústrias de mineração em alto-mar em suas águas incluem as Ilhas Cook, a Noruega e o Japão.

O conselho da ISA, composto por 36 membros, reuniu-se novamente em Kingston, Jamaica, no início deste mês, para analisar centenas de emendas propostas a uma minuta de código de mineração de 256 páginas para águas internacionais, embora a reunião tenha sido encerrada sem uma resolução.

A falta de progresso da ISA fez com que a The Metals Co, sediada em Vancouver e apoiada pela gigante dos metais Glencore, solicitasse formalmente a Washington licenças de mineração em águas profundas na última quinta-feira.

A The Metals Co disse que "o setor comercial não é bem-vindo na ISA" e que os EUA são "um órgão regulador disposto a se envolver com os solicitantes e dar aos pedidos uma audiência justa".

Além da The Metals Co, outras empresas que estão de olho na mineração em alto-mar incluem a Impossible Metals, sediada na Califórnia, a JSC Yuzhmorgeologiya, da Rússia, a Blue Minerals Jamaica, a China Minmetals e a Marawa Research and Exploration, de Kiribati.