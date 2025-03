Guillen diz que moderação do crescimento faz parte do cenário base do BC

Por Fabricio de Castro

BRASÍLIA (Reuters) - O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, afirmou nesta segunda-feira que uma moderação no crescimento econômico do Brasil faz parte do cenário base atual da instituição.

Em evento promovido pela Faculdade ESEG, Guillen destacou não apenas o dinamismo como também a surpresa verificada no crescimento do país nos últimos anos, mas lembrou que os dados referentes ao quarto trimestre de 2024 indicaram moderação do Produto Interno Bruto (PIB).