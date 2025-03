Ibovespa recua às vésperas de tarifas de Trump; GPA salta

Em Wall Street, os principais índices acionários se recuperaram das perdas da abertura, com Dow Jones e S&P encerrando o pregão no azul e Nasdaq próximo da estabilidade. Os três índices, no entanto, fecharam março com fortes perdas mensais e trimestrais.

Na cena doméstica, o noticiário ainda repercutiu falas da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, nesta segunda-feira, afirmando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará poucos vetos ao texto do Orçamento de 2025, aprovado pelo Congresso em 20 de março. Segundo Tebet, muitos dos ajustes a serem realizados pelo governo serão "técnicos".

DESTAQUES

- VALE ON caiu 1,49%, respondendo pela maior contribuição de baixa para o Ibovespa. O papel foi pressionado pela queda dos preços nos contratos futuros do minério de ferro na Ásia, influenciada por preocupações com as perspectivas de demanda na China, depois que siderúrgicas cortaram produção.

- PETROBRAS PN recuou 0,72%, apesar da alta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent fechou com elevação de 1,51%. A presidente da estatal, Magda Chambriard, anunciou nesta segunda-feira que a companhia vai reduzir o preço médio do diesel vendido em suas refinarias em 4,6%, a R$3,55 por litro, a partir de 1º de abril, e disse que espera conseguir licença pré-operacional para atuar na Bacia da Foz do Amazonas ainda em abril. A Petrobras também anunciou redução de 7,9% no preço médio de venda de querosene de aviação para distribuidoras a partir de terça-feira.

- GPA ON saltou 13,6%, liderando com folga as altas do Ibovespa, após a varejista informar no domingo que o fundo de investimento Saint German, controlado pelo investidor Nelson Tanure, pediu convocação de assembleia geral extraordinária para destituir o atual conselho de administração e eleger novos membros, incluindo executivos indicados pelo próprio empresário.