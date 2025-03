Ibovespa recua com aversão a risco às vésperas de tarifas de Trump

- VALE ON caía 2,15%, pressionada pela queda dos contratos futuros do minério de ferro na Ásia, influenciada por preocupações com as perspectivas de demanda na China, principal mercado consumidor, depois que siderúrgicas cortaram sua produção, reduzindo a demanda pelo insumo de fabricação de aço.

- PETROBRAS PN recuava 0,32%, apesar da alta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent tinha elevação de 0,73%. Na noite de sexta-feira, a estatal anunciou a nomeação de Aloisio de Souza como membro do conselho de administração, em substituição a Marcelo Gasparino.

- GPA ON avançava 5,51%, após a varejista informar no domingo que o fundo de investimento Saint German, controlado pelo investidor Nelson Tanure, solicitou a convocação de uma assembleia geral extraordinária para destituir o atual conselho de administração e eleger novos membros, incluindo executivos indicados pelo próprio empresário.

- ITAÚ UNIBANCO PN tinha queda de 1,39%, em dia negativo entre os bancos do Ibovespa. BRADESCO PN cedia 1,64%, enquanto SANTANDER BRASIL UNIT perdia 1,51%, BANCO DO BRASIL ON caía 2,23% e BTG PACTUAL UNIT recuava 3,32%. O JPMorgan rebaixou nesta segunda-feira a recomendação das ações do BB e do BTG de "overweight" para "neutra", citando realização de lucros diante de uma visão mais baixista em relação às tendências da indústria e de um potencial de valorização mais limitado do setor.

- BRB ON, que não está no Ibovespa, disparava 13,48%, após anunciar na sexta-feira contrato para aquisição do Banco Master, em um acordo envolvendo 49% das ações ordinárias, 100% das ações preferenciais e 58% do capital total do banco liderado por Daniel Vorcaro.

